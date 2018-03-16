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ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وبريطانيا

  16 مارس 2018 - 14:21   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الدولي
ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وبريطانيا

اعتبر الكرملين إقحام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اسم الرئيس فلاديمير بوتين في قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، أمرا صادما ولا يمكن التسامح معه.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الجمعة: "لقد قلنا على مختلف المستويات، وبمختلف المناسبات، إن روسيا لا علاقة لها بهذه القصة. وأي ذكر لاسم رئيسنا في هذا الصدد ليس إلا تصرفا مثيرا للصدمة لا يمكن التسامح معه من الناحية الدبلوماسية".

وسبق لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن وجه اتهامات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، الذي تقول بريطانيا إنه سمم بغاز أعصاب.

 

 

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