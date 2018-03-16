انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية في دمشق

أعلنت سفارة روسيا في دمشق أنها افتتحت صباح اليوم مركزا لاقتراع المواطنين الروس المقيمين بسوريا في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس اللجنة الانتخابية الروسية، الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق، إلبروس كوتراشيف قوله: "في انتخابات اليوم، نتوقع أن يكون الإقبال مرتفعا من قبل مواطنينا. المواطنون لا يسجلون أنفسهم في قوائم الناخبين، خاصة في ظل الشروط التي تفرضها الأزمة. نحن لا نضع قوائم ونجري التصويت وفقا للواقع أي فقط من سيأتي ومن سيصوت في إطار القانون الروسي".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بسبب ارتفاع مستوى الخطر مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الراحة إلى أقصى حد ممكن للمواطنين القادمين للتصويت.

ولفت كوتراشيف إلى أن الوضع الأمني في مركز الاقتراع بالسفارة الروسية في دمشق لا يزال متوترا، وذلك بسبب أن خط مواجهة حيث تجري الأعمال القتالية بشكل نشط يقع على بعد 4 كم من سفارة الاتحاد الروسي في سوريا.

وأكد أن مئات الأشخاص شاركوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مدينة اللاذقية ومحافظة حمص.