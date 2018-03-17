اجتماعات متكررة لمجلس الأمن حول روسيا

يعتزم مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم عقد جلستة الرابعة لهذا الشهر لبحث الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة قولها: "مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، سيقدم تقريرا حول سوريا بناء على طلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبيرو والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسيعقد الاجتماع في الساعة 15:00 بشكل علني".

وكان مجلس الأمن عقد أمس الجمعة اجتماعا بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا، تحدث فيه عن الوضع الإنساني في سوريا وجهوده لاستئناف العملية السياسية.