استمرار جلاء المدنيين عن الغوطة الشرقية

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بخروج أكثر من 25 ألف مدني اليوم الأحد من بلدات الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية الإنساني

وذكر المركز أن أكثر من 68 ألف مدني خرجوا من بلدات من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية المفتوحة هناك منذ 28 فبراير الماضي

وشهد معبر حمورية الإنساني أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة، فيما شهد معبر مخيم الوافدين أمس خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا الإعلام الحربي بدوره، أفاد باستمرار سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة، والتي أعلن عنها ظهر أمس السبت لإتاحة خروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية