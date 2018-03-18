البشير يزور القاهرة للقاء السيسي

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس السوداني، عمر البشير سيصل غدا الاثنين في زيارة رسمية إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية:" البشير سيقوم بزيارة مصر في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية".

وفي هذا السياق قال السفير المصري لدى الخرطوم، لوسائل إعلام مصرية إن البشير سيصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى وستستغرق الزيارة يوما واحدا، مشيرا إلى أن الرئيسين سيبحثان خلال المحادثات الثنائية سبل تفعيل كافة مسارات التعاون الثنائي من أجل تخطي العقبات التي تعتريها، وترسيخ التعاون القائم بين البلدين.