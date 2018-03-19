الاحتلال الصهيوني يعتقل دبلوماسي فرنسي بتهمة تهريب الأسلحة الى فلسطين

شريط الاخبار
إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات! سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان! سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب 50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص بداية من اليوم اختلال تطبيق المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم الجزائر تعاني أزمة حوكمة ونحن مهدّدون بأزمة مالية مطلع 2020 عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية الصحراوية بالجزائر وفاة ستة أشخاص وتسجيل 3699 حالة إصابة بالبوحمرون الشرطة تقتني رادارات ألمانية لاصطياد متهوري الطرقات محاكمة 13 فردا من عصابة منظمة تستورد مؤثرات عقلية من مرسيليا قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر «الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة نيويورك تتذكر مؤسسة «الفن الخام» اتحاد العاصمة - مانييما الكونغولي (ملعب بولوغين سا 18) جناة يخفون جرائمهم تحت غطاء الدفاع عن النفس وصدّ التحرش الوفاق يستهدف دور المجموعات لتفادي إنهاء الموسم مبكرا اقتحام أرض فلاحية وتخريب 11 هكتارا من الحبوب والشعير بوهران «سيال» تشرع في استغلال 15 بئرا ارتوازيا تزامنا مع اقتراب موسم الصيف «نسعى الى توسيع رقعة سوق المبيعات وعصرنة منتوجاتنا» الدالية تستعرض مساهمة المرأة الجزائرية في محاربة الفقر بن حمادي يدعو 25 شركة تونسية للاستثمار في الجزائر الأورو يتجاوز 21 ألف دينار والدولار بـ 17 ألف دينار رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر مصالح الصحة العسكرية تتدخل لتطويق البوحمرون بالجنوب دفع تكلفة حج 2018 بداية من اليوم مواطنـــون يتعرضـــون لاعتـــداءات وسرقـــات داخـــل مساكنهـــم نهـــارا فوزي رباعين يفتح النار على ساركوزي الطلبة المضربون راسبون وسيحرمون من التّوظيف المباشر حجّار يحمّل الأطباء المقيمين مسؤولية مقاطعتهم لامتحانات التخصص مطالب بالإسراع في توزيع المساكن الجاهزة بدائرة بطيوة «البرامج البيداغوجية للعلوم الطبية لم تتغير منذ أربعين سنة»
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الاحتلال الصهيوني يعتقل دبلوماسي فرنسي بتهمة تهريب الأسلحة الى فلسطين

الاحتلال الصهيوني يعتقل دبلوماسي فرنسي بتهمة تهريب الأسلحة الى فلسطين

  19 مارس 2018 - 11:40   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الدولي
الاحتلال الصهيوني يعتقل دبلوماسي فرنسي بتهمة تهريب الأسلحة الى فلسطين

يمثل موظف القنصلية العامة الفرنسية اليوم الاثنين، أمام المحكمة الصهيونية بعد اعتقاله بتهمة تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في طبيعة التهم الموجهة إلى الشاب الفرنسي الذي يعمل في القنصلية الفرنسية في الأراضي الفلسطينية.وكشفت جهاز الأمن العام الصهيوني بعض تفاصيل اعتقال الموظف الفرنسي، مشيرا إلى أنه نقل من غزة إلى الضفة الغربية نحو 70 مسدسا وبندقيتين من نوع Saar بسيارته مستغلا التسهيلات التي تتمتع بها السيارات الدبلوماسية خلال التفتيش على الحدود.وذكر جهاز الأمن العبري أن المشتبه حصل على الأسلحة من فسلطيني يعمل في المركز الفرنسي الثقافي في غزة.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات