الاحتلال الصهيوني يعتقل دبلوماسي فرنسي بتهمة تهريب الأسلحة الى فلسطين

يمثل موظف القنصلية العامة الفرنسية اليوم الاثنين، أمام المحكمة الصهيونية بعد اعتقاله بتهمة تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في طبيعة التهم الموجهة إلى الشاب الفرنسي الذي يعمل في القنصلية الفرنسية في الأراضي الفلسطينية.وكشفت جهاز الأمن العام الصهيوني بعض تفاصيل اعتقال الموظف الفرنسي، مشيرا إلى أنه نقل من غزة إلى الضفة الغربية نحو 70 مسدسا وبندقيتين من نوع Saar بسيارته مستغلا التسهيلات التي تتمتع بها السيارات الدبلوماسية خلال التفتيش على الحدود.وذكر جهاز الأمن العبري أن المشتبه حصل على الأسلحة من فسلطيني يعمل في المركز الفرنسي الثقافي في غزة.