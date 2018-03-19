المهنئون والمنتقدون لاعادة انتخاب بوتين رئيسا لروسيا

بدأ فلاديمير بوتين بتلقي التهاني من الزعماء الأجانب بفوزه الكاسح في الاستحقاق الرئاسي الذي نال فيه أصوات أكثر من 76% من الروس، بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية،

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الزعيم الأول الذي هنأ بوتين، متمنيا له أن يواصل قيادة بلاده "على طريق التقدم الثابت بما فيه خير لجميع مواطنيها".

ورحب رئيس بوليفيا إيفو موراليس بـ"الفوز المقنع للأخ الرئيس فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى أن روسيا تحترم كرامة الشعوب وتضمن التوازن الجيوسياسي والسلم العالمي في وجه الضغط الإمبريالي".