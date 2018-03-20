نيكولا ساركوزي رهن التوقيف تحت النظر

تم وضع الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي رهن التوقيف تحت النظر، اليوم الثلاثاء، في قضية التمويل غير الشرعي خلال حملته الانتخابية سنة 2007، وفقا لما كشفت عنه صحيفة “لوموند”.

ويتواجد ساركوزي في مقر الشرطة القضائية في نانتر، حيث تم استدعاؤه اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في امكانية تمويل حملته من قبل ليبيا، وهي المرة الأولى التي يسمع فيها للرئيس السابق حول هذا الموضوع منذ بداية التحقيق في افريل سنة 2013، ويمكن تقديمها إلى القضاء بعد احتجازه من أجل توجيه الاتهام إليه، حسب المصدر نفسه.

وفي ماي سنة 2012، نشر موقع Mediapart الإلكتروني وثيقة ليبية تشير إلى تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي. ومنذ ذلك الحين تقدمت بشكل ملحوظ التحقيقات القضائة.

وفي نوفمبر 2016 ، قال الوسيط زياد تقي الدين أنه نقل 5 ملايين أورو نقدًا من طرابلس إلى باريس بين نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 قبل تسليمها إلى كلود جيان ونيكولا ساركوزي.