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وفاة الممثل عمر طيان

  20 مارس 2018 - 11:03   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الدولي
وفاة الممثل عمر طيان

توفي يوم الاثنين عمر طيان الممثل و أحد  الوجوه الفنية البارزة في عالم المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون  الجزائريين  عن عمر يناهز الـ 78 سنة بعد مرض عضال حسبما علم لدى أقاربه .

وقد استهل الفقيد الذي ولد عام 1940 بولاية البليدة مشواره الفني سنة 1965  في السينما إلى جانب كلثوم ومحمد شويخ في فيلم "ريح الاوراس" الذي أخرجه محمد  لخضر حمينة والذي شارك في مهرجان "كان" عام 1966.

كما شارك الفنان الراحل في "أولاد نوفمبر" لموسى حداد عام 1975 حيث كان حينها  ممثلا في المسرح الوطني الجزائري.

أما بخصوص الفن الرابع فعمل الفقيد وسط كوكبة من النجوم من فنانين ومخرجين  حيث أدى أدوارا في العديد من المسرحيات التي أنتجها المسرح الوطني الجزائري  منها "النقود الذهبية" لعبد القادر علولة (1967)  و "الجثة المطوقة" لكاتب  ياسين (1968) و"أحمر لون الفجر" (1969) لآسيا جبار و"بني كلبون" (1973) لولد  عبد الرحمن كاكي.

كما دافع الفقيد عن التراث الثقافي الجزائري ونشط العديد من الحصص الاذاعية  والتلفزيونية المتعلقة بموسيقى "الشعبي" والأندلسي.

وفي عام 2011 كرّمت الجمعية الثقافية "الألفية الثالثة" الممثل عمر طيان  لكونه فنانا كرس حياته للثقافة الجزائرية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم سيوارى الثرى بعد ظهر غدا الثلاثاء بمقبرة بني  تامو بالبليدة.

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