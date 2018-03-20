عقد قمة روسيا-العالم الاسلامي ماي القادم

تعقد في مدينة قازان الروسية القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: KazanSummit 2018" للمرة العاشرة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للقمة: "أصبحت KazanSummit منبرا فريدا وفعالا للحوار وإقامة اتصالات وشراكات جديدة وإيجاد إجابات على الأسئلة الملحة من قبل الخبراء".

يشار إلى أنه "لمدة عشرة سنوات جمعت القمة في قازان ممثلي المنظمات الدولية والسلطات الحكومية والمؤسسات المالية والسفارات وكذلك أعضاء البرلمانات وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الروسية والأجنبية".

ويترأس رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف فريق العمل المعني بوضع الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي.

وفي إطار عمل مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" تقوم وكالة التطوير الاستثماري لجمهورية تتارستان الروسية بالعمل على إعداد KazanSummit 2018.

وحسب البيان، سيكون الموضوع الأساسي للنقاش خلال KazanSummit 2018 "حلال" نمط الحياة. ومن المتوقع "إجراء الفعاليات التي أصبحت تقليدية لـ KazanSummit بما فيها منتدى قازان لرواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر الدبلوماسيين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي واجتماع فطور من "سبيربنك"، إضافة إلى إجراء جلسات مخصصة لبحث مواضيع جديدة.