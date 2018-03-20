عقد القمة العربية بالرياض في 15 أفريل القادم

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن الموعد المقرر لانعقاد القمة العربية الـ29 المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية صباح الثلاثاء إن القمة العربية الـ29 ستعقد في بالعاصمة السعودية الرياض يوم الأحد الموافق 15 أفريل 2018.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة بذلك، لافتا إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية بحسبما جرت عليه العادة اعتبارا من 9 من أبريل القادم.

وكان من المقرر عقد القمة العربية أواخر الشهر الحالي، إلا أن السعودية أرجأتها إلى شهر أفريل دون ذكر الموعد، نظرا لتضارب الموعد مع الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إقامتها في 26 و27 و28 من مارس الحالي.