اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين والطلاب اليهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وفتحت شرطة الاحتلال نقلا عن اليوم السابع منذ الصباح باب المغاربة، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع فى باحات الأقصى وعند أبوابه بكثافة؛ لتوفير الحماية الكاملة للمتطرفين اليهود خلال الاقتحامات.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 49 مستوطنا و52 طالبا من الجامعات والمعاهد اليهودية و9 من ضباط شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى.