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العراق يرفض عمليات تركيا العسكرية على أراضيه

  21 مارس 2018 - 11:47   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الدولي
العراق يرفض عمليات تركيا العسكرية على أراضيه

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الأربعاء، رفض بلاده قيام الجيش التركي بعمليات عسكرية على أراضيه، داعيا إلى ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة شمالي البلاد

وقال الجعفري في بيان صدر عن مكتبه عقب استقباله وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يلدز في بغداد، إن "العراق لن يسمح بتواجد أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار"

وأوضح الجعفري، أنه "في الوقت الذي نحرص فيه على عمق العلاقات العراقية التركية، إلا أننا نرفض رفضا قاطعا خرق القوات التركية للحدود العراقية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة"، ودعا الجعفري إلى "الاستمرار بالتنسيق، والتعاون لحل الأزمات التي تمر بها عموم المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات التي تواجهها" المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغتركيا: توصلنا إلى تفاهم مع العراق حول العملية المشتركة ضد "حزب العمال الكردستاني"من جانبه أعرب يلدز عن حرص بلاده على "تقديم الدعم للشعب العراقي في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "تركيا جادة في المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية بمشاركتها في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وتخصيصها أكبر ميزانية مالية من بين الدول التي شاركت للاستثمار في العراق"

ودعا المسؤول التركي إلى "الإسراع  في عقد اجتماع اللجنة المشتركة التركية-العراقية في أنقرة، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات وأعلن مدير ناحية سيدكان باقليم كردستان، في 18 مارس 2018، عن وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، مبينا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية وأنشأت ثكنات عسكرية هناك يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في وقت سابق، بـ"سحق" المسلحين في شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق

 

 

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