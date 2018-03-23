الكرملين يكشف عن سياسة بوتين الخارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس بوتين يخطّط أثناء فترته الرئاسية الجديدة لتطوير العلاقات مع أمريكا وأوروبا.

وقال بيسكوف إن تمركز الرئيس بوتين على الشؤون الداخلية لن يؤدي إلى المزيد من عزل روسيا.

وأضاف: يريد الرئيس بوتين تصحيح العلاقات في المجالات التي من الممكن عمله فيها وتطوير العلاقات مع دول كثيرة.

وخاصة مع شركائنا في أوروبا ومع الولايات المتحدة، ومواصلة هذه العملية ما دام شركاؤنا مستعدين لذلك.

كما أكد أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية يكمن برأي بوتين في ضمان الأجواء المريحة لتنفيذ المهام الداخلية في البلاد.

هذا وأكد بيسكوف عدم رغبة موسكو في التورط في سباق التسلح.

قائلا: “أريد أن أذكركم التصريحات الأخيرة للرئيس بوتين، لا تنوي روسيا أن تتورط في سباق التسلح”.

“وإنه لا يتفق مع الهدف الرئيسي للرئيس بوتين، وهو تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق اختراق اقتصادي”.

وفي الوقت ذاته أشار بيسكوف إلى زيادة علامات الحرب الباردة في العلاقات الدولية.

وقال: “لسوء الحظ نشهد اليوم المزيد من عناصر الحرب البادرة في جدول أعمالنا ونواجه ذلك في العلاقات الدولية”.