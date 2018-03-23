ساركوزي : لست خائنا للثقة التي منحني اياها الفرنسيين

كشف نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق انه لم يكن على علم بشيء من قبل وانه خلال عملية التحقيق لم تعرض أي معطيات جديدة غير ما يتم تداوله منذ سنوات في وسائل الاعلام.

وخلال نزوله ضيفا على على قناة “التي أف أن الفرنسيبة” لا يمكن أن أتهم بدون أي دليل، وأنا لست خائنا للثقة التي منحني اياها الفرنسيين.

وأضاف ساركوزي لم ألتقي أبدا بعبد الله السنوسي الذي أعتبره ارهابيا ولم يعطى لي أي مبلغ مالي من أجل الحملة الانتخابية سنة 2007

كما ندد بالحملة المغرضة التي تعزص لها ووصف زياد تقي الدين بالمافيوي ذوو السوابق العدلية.

حيث عبر عن الاذى الذي ألحقى به من جراء ما وصفه بالإتهام الباطل، وأنه إتهمى من مقربيه

وإختتم ساركوزي أنه سيتابع هؤلاء المافيا قضائيا حتى ولو بقيت القضية في العدالة 10 سنوات، سأبقى أحاكمهم حتى أسترد شرفي