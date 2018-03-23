قذاف الدم .. ليبيا دعّمت ساركوزي في حملته

كشف أحمد قذاف الدم إبن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أنّ بلاده دعّمت ساركوزي في حملته.

وقال قذاف الدم خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″،”أنه علم من الزعيم الليبي الراحل ومسؤولين دعم طرابلس للرئيس الفرنسي بالأموال”.

مضيفا أنه لايعلم قيمة الأموال التي قدمتها ليبيا لساركوزي.

كما كشف قذاف الدم، أن في تلك الفترة القذافي كان بصدد تأسيس ما يسمى الولايات المتحدة الإفريقية.

مشيرا أنه كان لابد أن يكون صديق مقرب في الإليزيه لدعم هذه القضية.

للإشارة، وجه القضاء الفرنسي لساركوزي أول أمس الأربعاء، اتهامات فساد، وحصوله على أموال من القذافي بطريقة غير قانونية.

وهذا لتمويل حملته الإنتخابية التي فاز بها عام 2007.