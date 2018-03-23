خروج 98 ألف مدني من الغوطة الشرقية

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن أكثر من ثلاثة آلاف مدني غادروا منذ صباح اليوم غوطة دمشق الشرقية عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

وأكد المتحدث باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين للصحفيين أن خروج المدنيين من الغوطة يتواصل عبر ممري مخيم الوافدين وحرستا، مشيرا إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى بلدة سقبا المحررة مؤخرا من المسلحين.

وأضاف المسؤول أن العسكريين الروس زودوا نحو 8 ألاف مدني في الغوطة الشرقية بالأغذية اليوم الجمعة، بما في ذلك ستة الآلاف من الوجبات الساخنة.

من جانبها، ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن عدد المدنيين الذين غادرا الغوطة عبر مخيم الوافدين اليوم بلغ 3.4 ألف شخص، مضيفة أن خروج المدنيين مستمر عبر هذا الممر.

ووصل بذلك إجمالي عدد المدنيين الذين خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية المقامة في المنطقة 98 ألف شخص، استنادا إلى المعلومات المنشورة سابقا من قبل وزارة الدفاع الروسية.