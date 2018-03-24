عون يحذر من خطر إفلاس لبنان

حذّر رئيس لبنان ميشال عون من "إفلاس" البلد، ونقل البطريرك الماروني بشارة الراعي عن رئيس الجمهورية الذي التقاه، أمس الجمعة، أن البلد "مفلس"، مما زاد الحاجة إلى "ضبط المال والفساد".

يأتي هذا التحذير المباشر والأول من نوعه على لسان الرئيس اللبناني، في ظل أزمات اقتصادية ضاعفت الأعباء على لبنان، فيما يراهن اللبنانيون على مؤتمر "سيدر 1" المزمع انعقاده في باريس في 6 أبريل المقبل، لتنشيط الواقع الاقتصادي من خلال قروض ميسرة بفوائد منخفضة سترفد فيها الدول الصديقة الاقتصاد اللبناني، لتوظيفها في مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بينها مشاريع تنموية في قطاعات البنى التحتية والطاقة والاتصالات