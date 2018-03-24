الأمم المتحدة تخشى ابتعاد الأمريكيين عن سياسة التسويات

يرى دبلوماسيو الأمم المتحدة الذين يؤيدون التفاوض، أن واشنطن قامت بخطوة جديدة تثبت ابتعادها عن سياسة التسويات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين جون بولتون أحد غلاة المحافظين الجدد، مستشارا للأمن القومي.

منذ وصول ترامب إلى الرئاسة، خفضت الولايات المتحدة ميزانيتها المخصصة لتمويل الامم المتحدة، وأعلنت انسحابها من منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) ورغبتها في الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، وتواجه مع عودة هذا السفير السابق للولايات المتحدة في المنظمة الدولية (2005-2006) في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الإبن إلى الواجهة، أحد أنصار اللجوء إلى القوة في ملفيّ كوريا الشمالية وايران خصوصا.

كان بولتون المحافظ المتشدد، أدلى خلال حياته المهنية بسلسلة من التصريحات الاستفزازية حيال الأمم المتحدة، بينها خصوصا قوله إنه اذا خسر مقر المنظمة الدولية المؤلف من 38 طابقا، عشرة منها «فهذا لن يحدث فرقا».

وقال ريتشارد غوان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةـ أن «هناك عددا قليلا من الاشخاص الذين يمكن ان يؤمنوا بالمجتمع الدولي بدرجة اقل من بولتون».

من جهته، قال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم كشف هويته أن «بولتون أكبر المتشددين في هذه الإدارة وهو معاد بشكل واضح للأمم المتحدة»، وأضاف أن تعيينه «يفترض أن يدفع الأوروبيين إلى التعبئة».

اختبار ايراني

كان اسم بولتون طرح العام الماضي ليشغل منصب سفير بلاده في الأمم المتحدة، وعندما تم اختيار نيكي هايلي في نهاية الأمر، شعر الدبلوماسيون بارتياح.

ويثير تعيين المعني وكذا تنصيب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) مايك بومبيو وزيرا للخارجية، تساؤلات عن هامش التحرك الذي ستمتلكه هايلي، وقال ريتشارد غوان إن بولتون «يمكن ان يدفع هايلي الى تفكيك العناصر المكونة لنظام الأمم المتحدة»، مستندا الى معرفته بالمنظمة الدولية.

وسيكون الاختبار الأول الاتفاق حول النووي الايراني الذي يهدف الى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية ويعتبره الثلاثي بولتون بومبيو هايلي وكذلك ترامب، ضعيفا جدا، وقد امهل الرئيس الأمريكي حلفاءه الأوروبيين حتى 12 ماي لتشديده.