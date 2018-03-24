الأمم المتحدة تخشى ابتعاد الأمريكيين عن سياسة التسويات

شريط الاخبار
جواز السفر البريطاني سيُصنع في فرنسا مناورة فرنسية في مجلس الأمن لإقصاء الجزائر من ملف الصحراء الغربية ! طمار يتعهد بتوزيع مساكن «عدل» قيد الإنجاز نهاية العام المقبل احتساب التقييم المستمر لتلاميذ «البيام» و»السانكيام» من ذوي الاحتياجات الخاصة «كناس» يطالب حجار بفتح تحقيق في القضية « قانون الصحة الجديد سيمنح الآليات المناسبة لتنظيم أمثل للقطاع» «أنتم تريدون تحويل الجزائر إلى أفغانستان» حكومة «افتراضية» وطلب لوح تقديم المصادقة على قوانينه يُربك البرلمان «الجزائر واحدة موحدة والمساس باستقرار ها خط أحمر» الحكومة تستعد لتعديل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد 06 وفيات و4800 إصابة بالبوحمرون عبر 24 ولاية «ثلوج الربيع» تستنفر الأجهزة الأمنية لفكّ العزلة عن المواطنين «رونو» الجزائر تستورد 8 ألاف «سانديرو ستيبواي» من رومانيا خلال شهرين! استيراد اللحوم «بلا رخص» لكسر الاحتكار وخفض الأسعار في رمضان 2018 القضاء على «داعشي» ومدنيين بكاركاسون جنوب فرنسا الخضر يفوزون دون اقناع وبونجاح الرابح الأكبر «ساركوزي يحاول تبرئة نفسه ويؤكد تعرضه لمؤامرة !» الحكومة تفعّل لجانا قطاعية لمحاربة «الحرقة» وزارة الموارد المائية تضع برنامجا استعجاليا لتزويد 25 ولاية بالمياه الثلوج تتسبب في غلق 49 طريقا ولائياً ووطنيا الثلوج ستتساقط بولايات الشمال التي يفوق علوها 1000 متر النفط يقفز إلى عتبة 70 دولارا وسط توقعات باستمرار خفض الإنتاج «نرتقب تدعيم الحظيرة الفندقية بـ 80 فندقا خلال 2018» 3 سنوات سجنا والمؤبد في حق أفراد عصابة استوردت مهلوسات من مرسيليا فتاة تستدرج صديقها وتستولي على أمواله وهاتفه بتواطؤ مع شركائها ببرج الكيفان عامان حبسا نافدة لرعية افريقي تورط رفقة جزائري في تزوير الأورو بالدار البيضاء زطشي سيراسل الفيفا لتمديد موعد اختتام دوري المحترف الأول مجاني يعترف بوجود نقائص في المنتخب الوطني كازوني خفض وتيرة العمل ومرتاح لقرعة «الشامبينز ليغ» «الكنــــــــــــــــــاري» و«السلفـــــــــــــــادور» فـــــــــــــــي لقـــــــــــــــاء الموســـــــــــــــم أمن تيبازة يطيح بشبكة وطنية تحترف سرقة سيارات مبحوث عنها من طرف الانتربول داعش يهدد بـ ذبح ميسي ونسف كأس العالم بروسيا غلق الصّيغة السكنية أل بي بي بعد إطلاق آخر حصة الجيش يبقي على حالة التأهب بالحدود الجنوبية الجزائر توقع على اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية 150 ألف متر مكعب من المياه تهدر يوميا بتيزي وزو مضاربون وراء ندرة الحليب..ولا زيادات في أسعاره والي العاصمة يواجه تركة ثقيلة لمافيا العقار ارتفاع عدد الإصابات بداء البوحمرون بالبليدة إلى 60 حالة انطلاق عملية تسجيل تلاميذ الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الأمم المتحدة تخشى ابتعاد الأمريكيين عن سياسة التسويات

بعد تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي

الأمم المتحدة تخشى ابتعاد الأمريكيين عن سياسة التسويات

  24 مارس 2018 - 13:45   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الدولي
الأمم المتحدة تخشى ابتعاد الأمريكيين عن سياسة التسويات

يرى دبلوماسيو الأمم المتحدة الذين يؤيدون التفاوض، أن واشنطن قامت بخطوة جديدة تثبت ابتعادها عن سياسة التسويات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين جون بولتون أحد غلاة المحافظين الجدد، مستشارا للأمن القومي.

 
منذ وصول ترامب إلى الرئاسة، خفضت الولايات المتحدة ميزانيتها المخصصة لتمويل الامم المتحدة، وأعلنت انسحابها من منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) ورغبتها في الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، وتواجه مع عودة هذا السفير السابق للولايات المتحدة في المنظمة الدولية (2005-2006) في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الإبن إلى الواجهة، أحد أنصار اللجوء إلى القوة في ملفيّ كوريا الشمالية وايران خصوصا.
كان بولتون المحافظ المتشدد، أدلى خلال حياته المهنية بسلسلة من التصريحات الاستفزازية حيال الأمم المتحدة، بينها خصوصا قوله إنه اذا خسر مقر المنظمة الدولية المؤلف من 38 طابقا، عشرة منها «فهذا لن يحدث فرقا».
وقال ريتشارد غوان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةـ أن «هناك عددا قليلا من الاشخاص الذين يمكن ان يؤمنوا بالمجتمع الدولي بدرجة اقل من بولتون».
من جهته، قال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم كشف هويته أن «بولتون أكبر المتشددين في هذه الإدارة وهو معاد بشكل واضح للأمم المتحدة»، وأضاف أن تعيينه «يفترض أن يدفع الأوروبيين إلى التعبئة».
اختبار ايراني
كان اسم بولتون طرح العام الماضي ليشغل منصب سفير بلاده في الأمم المتحدة، وعندما تم اختيار نيكي هايلي في نهاية الأمر، شعر الدبلوماسيون بارتياح.
ويثير تعيين المعني وكذا تنصيب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) مايك بومبيو وزيرا للخارجية، تساؤلات عن هامش التحرك الذي ستمتلكه هايلي، وقال ريتشارد غوان إن بولتون «يمكن ان يدفع هايلي الى تفكيك العناصر المكونة لنظام الأمم المتحدة»، مستندا الى معرفته بالمنظمة الدولية.
وسيكون الاختبار الأول الاتفاق حول النووي الايراني الذي يهدف الى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية ويعتبره الثلاثي بولتون بومبيو هايلي وكذلك ترامب، ضعيفا جدا، وقد امهل الرئيس الأمريكي حلفاءه الأوروبيين حتى 12 ماي لتشديده.
وكالات
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات