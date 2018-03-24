بعد ترسيم خروج الدولة عن منطقة الأورو

جواز السفر البريطاني سيُصنع في فرنسا

قالت الشركة المنتجة حالياً لجوازات السفر البريطانية، إن الجوازات ستُصنع في فرنسا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وبدلا من جواز السفر ذي اللون الخمري، المستخدم منذ عام 1988، سينتج الجواز باللون الأزرق والذهبي، وهو ما كان عليه سابقا قبل الدخول في الاتحاد الأوروبي، وذلك بدءا من أكتوبر 2019.

قال مارتن سوثرلاند رئيس شركة «دي لا رو» المنتجة الحالية في المملكة المتحدة، لبي بي سي إن شركة «جيمالتو» الفرنسية - الهولندية قد فازت بعقد قيمته 490 مليون جنيه استرليني لإنتاج الجوازات.

وقال وزير الثقافة البريطاني، ماثيو هانكوك، إن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن هناك شركة فازت بالعقد وأمر إعلانه يرجع لها، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيوفر على دافعي الضرائب ما يتراوح بين 100 و120 مليون جنيه إسترليني فضلا عن خلق 70 وظيفة جديدة في بريطانيا بفيرهام وهايوارد.

ولم تستجب شركة جيمالتو، التي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس كما يوجد مصنع لها في فيرهام، على طلبات بي بي سي بالتعليق على هذه الأنباء.

أيقونة الهوية

وقال رئيس شركة «دي لا رو» المنتجة للجواز البريطاني منذ عام 2009 لبرنامج بي بي سي توداي: «خلال الأشهر الماضية سمعنا الوزراء يتحدثون عن جواز السفر الأزرق الذي يعد أيقونة للهوية البريطانية، ولكن سيتم الآن تصنيع أيقونة الهوية البريطانية في فرنسا» .

وقال توم بريك المتحدث باسم حزب الديموقراطيين اللأحرار:»إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول إلى مهزلة، فلقد خرجنا لنحصل على الجواز البريطاني الأزرق ثم نعلم الآن أننا سنصنع هذا الجواز في الخارج والأدهى أننا سندفع قيمة أكبر بسبب تراجع الجينه الاسترليني منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أن علينا استيراد ذلك الجواز».

وسيواصل حاملو الجوازات الحالية استخدامها حتى تنتهي مدتها.

وتصدر وزارة الداخلية البريطانية أكثر من 6 ملايين جواز سفر سنويا وهي المورد الوحيد لجوازات السفر للمواطنين البريطانيين.

وكالات