فرنسا تبلغ أردوغان قلقها من الوضع في عفرين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، قلق باريس "البالغ" إزاء الوضع في عفرين السورية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم السبت، إن ماكرون أشار إلى أن فرنسا "أعربت عن قلقها بصورة واضحة جدا منذ بداية التدخل العسكري التركي في منطقة عفرين".

وبحسب البيان فإن باريس أكدت على ضرورة "ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين وإعطاء الأولوية المطلقة لمحاربة (تنظيم) الدولة الذي تعتبره فرنسا تحديا لأمنها القومي"، مع التشديد على ضرورة "تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض الضغوط على قوات داعش المتبقية في سوريا والعراق".