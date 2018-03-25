الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة الشرقية تخرج إلى إدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بانطلاق عملية خروج الدفعة الثانية من المسلحين المحاصرين في حي جوبر وبلدات عربين وعين ترما وزملكا في غوطة دمشق الشرقية إلى إدلب.

وأكدت الوكالة اليوم تجهيز 25 حافلة ستحمل في داخلها مئات المسلحين وأفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم على أطراف المعبر الإنساني المقام في عربين انتظارا لنقل هؤلاء إلى محافظة إدلب، مضيفة أن 15 حافلة على متنها 989 مسلحا وعوائلهم تستعد حاليا للخروج من الغوطة. وذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي" أن المسلحين حرقوا مقارهم في المنطقة قبل مغادرتها.