قطر تخطط لشراء حصة من مطار فنوكوفو الدولي في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الخطوط الجوية القطرية ستوقع، خلال زيارة أمير قطر لروسيا، مذكرة تفاهم مع مطار فنوكوفو في موسكو، تنص على إمكانية شرائها أسهما في المطار الدولي الروسي.

وقالت الخارجية القطرية، أمس الأحد: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية ومطار فنوكوفو الدولي لاحتمال شراء حصة في مطار فنوكوفو".

ووصل أمير قطر، تميم بن حمد، إلى موسكو مساء يوم الأحد على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين، في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جملة من القضايا الإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين.