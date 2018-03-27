البرلمان العربى يدعو زامبيا ورواندا لعدم استضافة القمة الأفريقية-الإسرائيلية

سلم رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رسالتين لرئيس البرلمان الزامبى ونائب رئيس برلمان رواندا، طالب فيها البرلمانيين حث حكومتيهما على عدم استضافة القمة الأفريقية - الإسرائيلية أو المشاركة فيها فى ظل مساعى إسرائيل لعقدها بعد أن تم إرجاء موعد عقدها فى توجو لحين إشعار آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس البرلمان العربى فى مدينة جنيف مع رئيس البرلمان الزامبى ونائب رئيس برلمان رواندا، أكد فيه قوة علاقات التنسيق والشراكة البرلمانية العربية الإفريقية، وتنسيق وتكامل المواقف المشتركة فى القضايا المصيرية التى تهم الجانبين؛ خاصة القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس البرلمان العربى - فى رسالتيه - باستجابة الدول الأفريقية بتأجيل القمة التى كان من المقرر عقدها فى جمهورية توجو أكتوبر الماضى لإشعارٍ آخر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول أن تعقدها فى دولة زامبيا أو رواندا، ما دعا رئيس البرلمان العربى الطلب من رئيس برلمان الدولتين عدم استضافة هذه القمة أو المشاركة فيها.

وطلب السلمى من برلمانى زامبيا ورواندا حث حكومتيهما على عدم استضافة قمة أفريقية- إسرائيلية أو المشاركة فيها قبل أن ترضخ القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقانون الدولي، وتُقر بحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التى تتبنى الحل القائم على أساس الدولتين المتعايشتين جنبًا إلى جنب؛ كمدخل لإرساء سلام شامل وعادل ودائم على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشار رئيس البرلمان العربى - فى رسالتيه - إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين العالم العربى وقارة إفريقيا؛ خاصةً جمهوريتى زامبيا ورواندا لما لهما من مكانةٍ وثقلٍ ودورٍ هامٍ فى القارة الإفريقية، مُثمناً مواقف الدول الإفريقية النبيلة تجاه القضايا المصيرية العربية والإفريقية ومنها القضية الفلسطينية.

وأكد السلمي، حرص البرلمان العربى على تطوير علاقات التنسيق والتعاون مع البرلمانات الإفريقية، وصولاً إلى المستويات التى تعزز التضامن والتعاون العربى الإفريقي، خدمة لمصالح الشعبين العربى والإفريقي.