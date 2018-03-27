الناتو يقلص عدد الدبلوماسيين الروس لدى الحلف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، عن طرد 7 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى مقر الناتو في بروكسل ورفض قبول اعتماد 3 آخرين ردا على قضية سيرغي سكريبال.

وذكر ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي خاص عقده اليوم الثلاثاء في بروكسل، أن الحلف اتخذ قرارا بتقليص تشكيلة الموظفين في الممثلية الروسية لديه من 30 إلى 20 شخصا.

وأوضح ستولتنبيرغ: "قمت اليوم بسحب اعتماد 7 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الناتو، كما تم رفض طلبات للموافقة على اعتماد 3 آخرين".