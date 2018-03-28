دولة الكيان تعلن استئناف ضرباتها على سوريا

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، أن القوات الإسرائيلية استأنفت شن غارات جوية على أهداف في سوريا رغم حادث إسقاط مقاتلة F-16 الإسرائيلية، الشهر الماضي.

وقال أيزنكوت، في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "قمنا باستئناف ضرباتنا على سوريا بعد إسقاط طائرة F-16".

ولم يذكر أيزنكوت أي تفاصيل حول عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا، إلا أنه أشار إلى أن الإيرانيين لا يملكون الجرأة على الوصول إلى حدود منطقة الجولان المحتلة بفضل الضربات، التي شنتها إسرائيل في سوريا على مدار الأشهر الأخيرة.