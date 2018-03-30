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قتلى وجرحى في مواجهات مسيرات العودة "يوم الأرض"

  30 مارس 2018 - 12:45   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الدولي
قتلى وجرحى في مواجهات مسيرات العودة "يوم الأرض"

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى 5 منذ صباح اليوم، فيما جرح 356 آخرون في القطاع خلال مسيرات العودة اليوم الجمعة، بحسب مصادر فلسطينية. 

وسقط هؤلاء القتلى والجرحى في مواجهات اندلعت في منطقة الشريط الحدودي للقطاع خلال مسيرة العودة، التي تم تنظيمها في ذكرى يوم الأرض التي يحييها الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام.

وذكرت روسيا اليوم أن جيش الاحتلال اطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف على المتظاهرين شرقي مدينة غزة، فيما ذكرت "معا" أن رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت يشرف شخصيا على جنوده لقمع المسيرات على حدود غزة.

وشارك القياديان في حركة حماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار في مسيرة العودة الكبرى على الحدود، حيث قال هنية في تصريح صحفي: "في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار ترامب إعطاء القدس للاحتلال الغاصب والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن ويسارع البعض، للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك، فإن هذه الجماهير خرجت لتقول كلمتها الفاصلة: لا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة"، مضيفا: "إننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى موضوع العودة مجرد شعار يردده الناس".

 

 

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