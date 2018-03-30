تزامنا مع الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض

استشهاد عشرة فلسطينيين في «مسيرة العودة»

استشهد عشرة فلسطنيين على الأقل وجرح 1200 آخرين برصاص جيش الاحتلال في غزة خلال مسيرات العودة، أمس الجمعة، والتي نظمها الفلسطينيون في ذكرى يوم الأرض التي يحييها الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام.

أفادت وكالة «معا» باستشهاد الشابين محمد كمال النجار شرق جباليا وأمين محمود معمر في رفح برصاص الاحتلال ليبلغ عدد قتلى اليوم 3 أشخاص، كما أطلق الجيش الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف على المتظاهرين شرقي مدينة غزة، فيما ذكرت «معا» أن رئيس أركان الجيش الاحتلال غادي أيزنكوت يشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة، وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر من الاقتراب من الحدود ناشرا تعزيزات لتعقب المخالفين لا سيما من القناصة. تدفق آلاف الفلسطينيين بالتدفق أمس الجمعة، قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها اسم «مسيرة العودة» دعت إليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين. وقال مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية «إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتدفقون إلى مراكز ومخيمات أعدت مسبقا قرب حدود غزة مع إسرائيل». وعلى الجانب الآخر من الحدود وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية واستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.

مواجهات دامية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

وقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة خلال مسيرة احتجاجات واسعة على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وأعلنت الوزارة في تصريح «استشهاد الشاب محمد كمال النجار (25 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا» في شمال القطاع. وارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي بدأت الجمعة إلى 5 وأصيب 370 آخرون بجراح مختلفة واستنشاق غاز. فقد قتل أيضا مزارع فلسطيني شاب في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة الذي أقيمت على حدوده مع إسرائيل الخيام بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض» وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء أنه سيتم نشر قناصة «لديهم تصريح بفتح النار أمام الخطر المميت»، إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود. وصرح أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس، إن «المواطن عمر وحيد نصر الله سمور (27 عاما) استشهد وأصيب آخر بجروح مختلفة جراء استهداف مزارعين شرق بلدة القرارة بخان يونس» جنوب غزة. وأكد شهود عيان أن سمور كان قد وصل للتو إلى أرضه الزراعية القريبة من الحدود عندما تعرض للقصف المدفعي. من جهته، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «مشبوهين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وبدأوا التحرك بطريقة تثير الشبهات». مضيفا «ردا على ذلك أطلقت دبابات (إسرائيلية) النار باتجاههما». ومنذ صباح أمس تجمع عشرات الفتية والشبان في المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل ورشق بعضهم بالحجارة أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية. تتزامن هذه الاحتجاجات التي ستستمر ستة أسابيع لتنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 ماي المقبل، مع «يوم الأرض» ذكرى مقتل ستة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراضيهم، وأكد خليل الحية القيادي في حماس «نحن كشعب بكل فصائله سنخرج في هذه المسيرة التي نصر على سلميتها»، مضيفا «رسالتنا هي الإصرار على العودة». وأكد المعني «سيأتي الناس شيوخا ونساء وأطفالا ورجالا وشبابا إلى الحدود وسيعلم العدو الصهيوني أن شعبنا لا تخيفه كل تهديدات الاحتلال». وقال طاهر سويركي عضو اللجنة التنسيقية المشرفة على المسيرة إنه يتوقع أن يشارك نحو مئتي ألف لاجئ من سكان قطاع غزة الجمعة في هذه المسيرات.ويأتي هذا التصعيد في وقت يقف المجتمع الاسلامي والدولي في موقع المتفرج دون أن يحرك شيئا اتجاه تصعيد الكيان الصهيوني الذي يغتصب الأرض الفلسطينية ويقتل أبناءها جهارا نهارا.

هنية: «الفلسطينيون مصممون على العودة لديارهم»

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، أمس، إن الفلسطينيين مصممون على “العودة” لبلادهم التي هجّروا منها عام 1948″. وفي كلمة ألقاها خلال المسيرة التي تجمعت بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل شرق مدينة غزة، أضاف هنية: “في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب. فإن هذه الجماهير خرجت لتقول كلمتها الفاصلة: لا بديل عن فلسطين، ولا حل إلا بالعودة”. وأكمل: “نعلن وبكل وضوح وفي ظل هذا الحراك الشعبي، أننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى موضوع (العودة) مجرد شعار يردده الناس، بل نعمل بكل جد من أجل تجسيد ذلك بكل الطرق”. وقال إن الشعب الفلسطيني “أسقط كل الرهانات، فبعد أن قال قادة العدو قديما: الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن ها هم الكبار والصغار والأجداد والأحفاد على أوتار العودة يعزفون”. وانطلقت صباح أمس في قطاع غزة مسيرات العودة وكسر الحصار “الشعبية والسلمية”، متوجهة نحو السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ “يوم الأرض”. وبحسب مراسلي وكالة الأناضول، فقد توافد آلاف الفلسطينيين باتجاه عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع، تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة للمسيرات، وتبعد نحو 700 متر عن السياج الفاصل. كما تم نصب خيام، وتوفير مرافق بغرض الاعتصام في تلك الأماكن.