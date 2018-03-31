اضراب عام في الاراضي الفلسطينية حدادا على ارواح شهداء مسيرة غزة

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، يوم حداد وطني على ارواح الشهداء الذين سقطوا امس خلال المسيرات التي خرجت احياء للذكرى ال42 ليوم الارض .

وأعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، عن قرار الحكومة تعطيل كافة المدارس والجامعات والمؤسسات. كما اعلنت القوى الوطنية الاضراب الشامل في كافة المحافظات الفلسطينية استنكارا لمجزرة الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد الاذاعة ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف صباح فجر اليوم استهدف موقعين للمقاومة الفلسطينية، وذلك في الجهة الشرقية لوسط شرق قطاع غزة مما ادى الى تدمير الموقعين وإصابة ثلاثة فلسطينيين تم نقلهم الى مستشفى بدير البلح لتقي العلاج.