غالي يدعو إلى التحرك من أجل إنقاذ المعتقلين الصحراويين

عبر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في حوار خاص للقناة الإذاعية الأولى، أجري على هامش الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة حالة الشعب الصحراوي"، عن انشغاله العميق إزاء وضعية المعتقلين الصحراويين الأبرياء الذين زج بهم في السجون المغربية تعسفا لسببا وحيدا أنهم طالبوا بتطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقهم الشرعي في تقرير المصير

وأكد إبراهيم غالي أن وضعيتهم الصحية جد حرجة قد تؤدي بهم إلى الهلاك. ودعا في هذا الصدد إلى تنظيم حملة دولية للضغط على الاستعمار المغربي من اجل إطلاق سراحهم بدون أي شرط. كما وجه إبراهيم غالي نداءا إلى الأمين العام لأمم المتحدة من أجل إنقاذ هؤلاء المعتقلين الذين تواجه حياتهم تهديدا بالموت وللتنديد بالممارسات المغربية التعسفية التي تتميز باللارحمة