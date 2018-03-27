تخفيف اجراءات الوصول والمغادرة للحجاج

أطلع الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودى، على كافة البرامج والتجهيزات الحالية لاستقبال ضيوف الرحمن وفق معايير خدمية عالية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتقديم جميع الخدمات بسرعة وإتقان بالتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة ، خلال جولته بصالات الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، فى بيان عبر موقع الوزارة، أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية فى قطاع العمرة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وحرصا من وزارة الحج والعمرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء شعيرة العمرة فى ظل رؤية المملكة 2030.

وشدد على سعى وزارة الحج والعمرة لتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعادة هندسة الإجراءات لتكون إجراءات سهلة وميسرة وتكاملية، وذلك كسباً لرضا الحجاج والمعتمرين والزوار وبالصورة التى ترتقى لتحقيق معدلات أداء مرتفعة.