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118 احصاء انتهاكا للأقصى والحرم الإبراهيمى خلال مارس

  01 أفريل 2018 - 15:25   قرئ 41 مرة   1 تعليق   الدولي
118 احصاء انتهاكا للأقصى والحرم الإبراهيمى خلال مارس

قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، إن شهر مارس الماضى شهد 118 اعتداء وانتهاكا على المسجدين الأقصى بالقدس والابراهيمى بالخليل، والمقابر، والعديد من المخططات، والمهرجانات التهودية.

وأوضح ادعيس، فى تقرير صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن المسجد الأقصى شهد خلال مارس الماضى 27 حالة اقتحام وتدنيس واعتقال المصلين، ولسدنة المسجد"، معتبرا "أن هذا العمل انتهاك صارخ وتعد خطير لحرمة المسجد الأقصى وأسوار الأقصى الإسلامية، ومنطقة القصور الأموية التاريخية، وهى خطوة تهويدية خطيرة، والسكوت عنها سيعطى الضوء الأخضر للجماعات المتطرفة بأن تقيم قرابينها العام المقبل داخل الأقصى".

ورصد سلسلة من الأحداث والتطورات تجاه مدينة القدس، والأقصى، كان أبرزها وأكثرها خطورة تنظيم جماعات الهيكل المزعوم "طقوس وتدريب ذبح قرابين الفصح اليهودى" عند السور الجنوب للمسجد الأقصى المبارك، وإفراغه من المسلمين ليتسنى لسوائب المستوطنين اقتحامه، وتنفيذ قرابين الفصح التوراتى.

 

وبين ادعيس، أن الاحتلال واصل حفرياته أسفل منازل بلدة سلوان فى حى وادى حلوة، لتفريغ الأتربة أسفل مساكن المواطنين لشق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد الأقصى الجنوبى، ومنطقة البراق، مشيرا إلى أن الاحتلال استكمل وضع أبراج المراقبة "الأمنية" الثلاثة فى باب العامود، ويواصل تهويده لتلك المنطقة، وغيرها، كما يواصل تركيب الكاميرات شديدة الحساسية، وصادق على قانون سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة.

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather منذ 29 دقيقة
إلى حكومات دول الأمم المتحدة لإنهاء إسرائيل في 1.4.2018 بعد هذه الجرائم لإسرائيل في غزة لتفادي إبادة بلادهم من خلال هذه العقوبات من الله زلزال 7 تسونامي المروع بركان الفيضانات إعصار الإعصار الكرات النارية النيازك .
Aux gouvernements des pays de l’Onu de mettre fin a israél le 1.4.2018 après ces crimes d’ israél a Ghaza pour éviter l’extermination de leurs pays par ces punitions d’ ALLAH séisme plus 7 tsunami volcan apocalyptique astéroïde les inondations ouragan cyclone typhon les boules de feu les météorites astéroïde Usa et l’Europe en particulier les pays musulmans ne seront pas épargner
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