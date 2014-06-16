شرطة بسكرة تنظم دورة ثانية في مجال لغة الإشارة لفائدة 23 شرطي

نظمت مصالح أمن ولاية بسكرة دورة تكوينية ثانية في مجال لغة الإشارة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام لذوي الاحتياجات الخاصة)، على مستوى مقر الهيئة، وهذا إبتداءا من الفاتح من أفريل الجاري، لفائدة 23 موظف شرطة خاصة منهم المكلفين بالاستقبال على مستوى مقرات الأمن الولائي وأمن الدوائر والأمن الحضري، و يدخل هذا النشاط في إطار تفعيل سبل الاتصال الخارجي، تدخل ذات الخطوة في إطار السياسة المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التكوين، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطن بجميع فئاته لتسهيل التواصل مع هذه الفئة، تدوم الدورة شهرين كاملين يشرف عليها أساتذة متخصصين في تلقين لغة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا من أجل تلقينهم مبادئ وأبجديات هاته اللغة القائمة بذاتها، على أن تستمر العملية في دورات لاحقة ليستفيد منها كافة قوات الشرطة المكلفين بالاستقبال على مستوى مختلف مصالح أمن ولاية بسكرة، بغية تمكينهم من التواصل مع هذه الفئة الوافدة لمصالح الشرطة وضمان حسن استقبالهم و التواصل الأمثل معهم و التكفل بكافة انشغالاتهم

منيرة ابتسام طوبالي