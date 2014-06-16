381 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 381 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة إن معظم المستوطنين اقتحموا الأقصى بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

ولفتت إلى زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى، مشيرة إلى أن 456 مستوطنا اقتحموا المسجد منذ يوم الثلاثاء، ويتوقع أن ترتفع أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى في فترة ما بعد ظهر الأربعاء.

وكانت "منظمات الهيكل المزعوم قد دعت أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الفصح" العبري، متضمنة دعواتها عبارات وشعارات عنصرية بحق الأقصى والمسلمين والفلسطينيين.