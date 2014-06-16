دول الساحل تؤكد على ضرورة إيجاد حل شامل ودائم للوضع بليبيا

اجتمع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء الأركان، ومدراء المخابرات فى دول ليبيا والنيجر والسودان وتشاد في نيامى عاصمة تشاد، وذلك بمبادرة من رئيس النيجر محمد يوسف، للتشاور حول الأمن على الحدود المشتركة للدول الأربع.

وأكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع، اليوم،، نقلا عن اليوم السابع، على أنه نظرا للوضع غير المستقر فى جنوب ليبيا والذى يفرض على بلداننا المزيد من الانتباه فيما يتعلق بمسألة الأمن على طول الحدود المشتركة، داعيا الجهود على كافة المستويات من أجل دعم السلم والاستقرار الأمنى فى المنطقة.

وشدد البيان، على أهمية التعاون فى إدارة الحدود المشتركة باعتباره أحد الوسائل اللازمة للدول الأربع التى يمكن من خلالها إحلال السلم والاستقرار وبسط الأمن في المنطقة، وذلك نظرا للمساحات الشاسعة المشتركة والحدود ذات الطبيعة الوعرة وشح الإمكانيات فى دولنا والتحديات الكبيرة الموجودة في المنطقة .

وأكد البيان، على أن التنسيق الواسع والقوى بين الجماعات المسلحة مسئول عن اختلال الأمن على حدود الدول الأربع يتطلب أهمية وجود حدود آمنة ومستقرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الحدودية .

وشددت الدول المشاركة على ضرورة إيجاد حل شامل ودائم للوضع الحالى فى ليبيا، مثمنة المجهودات التى بذلها الإتحاد الأفريقى من خلال اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، وكذلك مجهودات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للمبادرات متعددة الأطراف والثنائية الملتزمة بإيجاد حل للأزمة الليبية التي تؤثر على السلم و الأمن فى المنطقة .