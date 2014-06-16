واشنطن توافق على صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة 1.31 مليار دولار

وافقت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، على صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة 1.31 مليار دولار، وذلك في وقت يختتم فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جولة طويلة في الولايات المتحدة.

وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع السعودية حوالي 200 مدفع ذاتي الحركة.

وصرحت الإدارة الأمريكية بأن هذا الإعلان الجديد "سيساهم في السياسة الخارجية وفي الأمن القومي للولايات المتحدة، عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما يزال عاملا أساسيا للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

ووافقت واشنطن في نهاية مارس، مع بدء زيارة ولي العهد السعودي، على عقود مع الرياض تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات.

وقال البيت الأبيض، في تصريح يوم الأربعاء الماضي، إن الرئيس الأمريكي يريد أن تبذل الدول العربية الغنية في المنطقة "المزيد" من الجهود في سوريا، بما في ذلك لتجنب أن يطلق رحيل الأمريكيين عن سوريا في المستقبل يد إيران، وذلك بالتزامن مع تصريحات ترامب حول نيته سحب قواته من سوريا.