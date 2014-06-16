واشنطن تنتصر مجددا بمجلس الأمن للقمع الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

أحبطت أمريكا مجددا، محاولة كويتية في مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، لإصدار بيان يدعو للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الدموية في قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وطلبت الكويت، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، يوم أمس الجمعة، أن يتبنى المجلس بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة اعترضت على هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع، نقلا عن روسيا اليوم.

وقال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور: "من المؤسف أن تعارض واحدة من الدول الـ15 (أعضاء مجلس الأمن)، على الرغم من استعداد الدول الـ14 الأخرى لقبول البيان، وهو أمر غير مسؤول من جانب الوفد الأمريكي".

وشدد منصور على أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئا فإن ذلك "سيشجع إسرائيل على المضي في عملياتها ضد الفلسطينيين" الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على "تفويض" يهدف إلى فتح تحقيق دولي.