10 قتلى وأكثر من 1000جريح في الجمعة الثانية من مسيرة العودة

بلغ إجمال القتلى الفلسطينيين، الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، 10 قتلى بينهم صحفي، و1354 إصابة منها 491 بالرصاص الحي والمتفجر ولا يزال 33 جريحا بحالة خطيرة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية مقتل الشاب حمزة عبد العال (20 عاما) متأثرا بجروحه، التي أصيب بها أمس وسط قطاع غزة، وكذلك مقتل الصحفي ياسر مرتجى متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرق خان يونس جنوب القطاع، خلال تغطيته المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 10.

يشار إلى أن الآلاف من المواطنين، زحفوا منذ ساعات الصباح أمس الجمعة، باتجاه المناطق الحدودية على مقربة من السياج الفاصل، للمشاركة في مسيرات شعبية سلمية تحت شعار "جمعة الكوتشوك"، في إطار إحياء ذكرى يوم الأرض والعودة إلى الديار.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة من الدبابات والمدرعات وجنود القناصة، واستخدمت خراطيم المياه، لقمع المسيرات السلمية على الحدود الشرقية والشمالية من القطاع.