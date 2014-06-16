فلسطين تطالب بإلغاء حق الفيتو لأمريكا

طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإعادة صياغة عمل مجلس الأمن الدولي بشكل يبطل حق الفيتو لدى الولايات المتحدة حال استخدامه خلافا لمبادئ الأمم المتحدة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته أمس"بأشد العبارات" إقدام الولايات المتحدة على إفشال صدور بيان عن مجلس الأمن أمس الجمعة للمرة الثانية بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة

وأوضحت الوزارة أن "الإدارة الأمريكية أفشلت مشروع بيان آخر مماثل يوم الجمعة الماضي، بالرغم من تواضع البيان وغير إلزامه بشيء، وما ذكر فيه هو أضعف ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن"

واعتبرت الوزارة: "الموقف الأمريكي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، كما أنه امتداد لمواقف أمريكية معادية لشعبنا وحقوقه، واستمرارا في محاولاتها لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"