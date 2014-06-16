تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحي "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية

فادت وكالة "سانا" السورية بأنه تم تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وذكرت الوكالة أن حافلتين تقلان عشرات المختطفين وصلت عند الساعة 11 من مساء أمس إلى نقاط الجيش السوري قرب ممر مخيم الوافدين قادمة من مدينة دوما، قبل أن يتم نقلهم إلى صالة الفيحاء بدمشق للقاء أهاليهم.

وأكد مصدر رسمي في وقت سابق، أنه لن يبقى مختطف واحد على قيد الحياة داخل دوما إلا وسيتم تحريره، وأن المسلحين سيقومون بتسليم جثامين القتلى بعد خروج المختطفين، مشيرا إلى أن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود آلاف المختطفين لدى تنظيم "جيش الإسلام" في دوما غير صحيح، وتم تضخيم الأرقام من قبل التنظيم في محاولة لتحسين شروط التفاوض.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما، مقابل خروج كامل لمسلحي "جيش الإسلام" إلى جرابلس بعد أن طلبوا التفاوض من الدولة.

وأفادت "سانا" بأن العمل مستمر ومتواصل لتجهيز الحافلات التي تقل مسلحي "جيش الإسلام" تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، استعدادا لإعلان مدينة دوما وكامل الغوطة الشرقية خالية من المسلحين.