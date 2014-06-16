الاسد يحذر من تحركات محتملة ضد سوريا

حذر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس، من أن أي تحركات محتملة ضد بلاده ستؤدي إلى "مزيد من زعزعة الاستقرار" في المنطقة، على خلفية تهديدات أمريكية بشن ضربات عسكرية، رداً على تقارير عن استخدام الحكومة السورية المزعوم للسلاح الكيمياوي قرب دمشق، بيد أن ردود أفعال المجتمع الدولي تستنكر أي هجوم على سوريا التي لا تزال تعاني نزيف الحرب.

وقال الرئيس السوري خلال استقباله المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: "مع كل انتصار يتحقق في الميدان، تتعالي أصوات بعض الدول الغربية و تتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث".

وأضاف، وفق تصريح نشرته حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، "هذه الأصوات وأي تحركات محتملة لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".

وبعد تقارير حول هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وفق مسعفين وأطباء، لوحت قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة، برد عسكري بعد اتهام دمشق بالوقوف خلفه بالرغم من تفنيد دمشق لتلك الاتهامات.