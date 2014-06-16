91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات

قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 91 مليار دينار إضافي لقطاع السكن بهدف إتمام أشغال انجاز و تهيئة 375.000 وحدة سكنية للتسليم في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة الأولى نشر على موقعها الالكتروني.

و حسب ذات المصدر فانه -و في إطار توجيهات رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة - يقضي هذا الإجراء بتخصيص غلاف مالي إضافي مستعجل قدره 33 مليار دينار للسماح بإنجاز برامج إضافية فضلا عن 58 مليار دينار في شكل قروض للدفع حيث سيتم الإفراج عنها.

و أضاف البيان ان هذا التمويل الإضافي سيمكن قطاع السكن من تسليم، ما مجموعه 375.000 وحدة سكنية من ضمنها 190.000 وحدة تم الانتهاء من انجازها و185.000 وحدة أخرى بلغت بنسبة انجاز 90% وهذا في الأشهر المقبلة.

وللتذكير، من المحتمل ان تقوم وزارة السكن و العمران و المدينة خلال سنة 2019 باستكمال جميع برامج السكن المسطرة في إطار المخطط الخماسي الحالي (2015-2019) والمقدرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة ي و هذا من خلال وضع حيز التنفيذ إستراتيجية جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة.