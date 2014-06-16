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91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات

  13 أفريل 2018 - 11:16   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الدولي
91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات

قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 91 مليار دينار إضافي لقطاع السكن بهدف إتمام أشغال انجاز و تهيئة  375.000 وحدة سكنية  للتسليم في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة الأولى نشر على موقعها الالكتروني.

و حسب ذات المصدر فانه -و في إطار توجيهات رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة - يقضي هذا الإجراء بتخصيص غلاف مالي إضافي مستعجل قدره  33 مليار دينار للسماح  بإنجاز برامج إضافية فضلا عن 58 مليار دينار  في شكل قروض للدفع حيث سيتم الإفراج عنها.

و أضاف البيان ان  هذا التمويل الإضافي سيمكن  قطاع  السكن  من تسليم، ما مجموعه 375.000 وحدة سكنية  من ضمنها  190.000 وحدة تم الانتهاء من انجازها   و185.000 وحدة أخرى بلغت بنسبة انجاز  90% وهذا في الأشهر المقبلة.

وللتذكير، من المحتمل ان تقوم وزارة السكن و العمران و المدينة  خلال سنة 2019  باستكمال  جميع برامج السكن المسطرة  في إطار المخطط الخماسي الحالي (2015-2019) والمقدرة بأكثر  من 6ر1  مليون وحدة ي و هذا من خلال وضع حيز التنفيذ  إستراتيجية جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة.

 

 

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