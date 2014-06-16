انطلاق جمعة "رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل"

خرج الفلسطينيون في قطاع غزة في مسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالي والتي أطلق عليها اسم جمعة "رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل"، وسط تأهب في الجيش الإسرائيلي.

وقال عامر شريتح عضو اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار إن الهيئة الوطنية أنهت التجهيزات لمسيرات الجمعة التي ستكون على طول الحدود، وتتخلل رفع العلم الفلسطيني بالقرب من السلك الفاصل، وحرق العلم الإسرائيلي أمام أعين جنود الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.وأضاف أنه تم تجهيز مئات الأعلام الفلسطينية لرفعها وبعض الأعلام الإسرائيلية لحرقها.

وأشار شريتح إلى رفع سارية في مخيم العودة شرق جباليا يبلغ ارتفاعها 25 مترا سيتم رفع علم فلسطين عليها، وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف من أبناء القطاع في المسيرات.وكانت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى أكدت في بيانها على أهمية الالتزام بالسلمية التامة في كافة الحراكات الشعبية والفعاليات التضامنية سواء في الداخل أو الخارج.