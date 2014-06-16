قتلى وجرحى في تفجير هزّ ملعبا للكرة في الصومال

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في تفجير قنبلة أثناء مباراة لكرة القدم جنوبي الصومال أمس الخميس، حسب وكالة "رويترز" عن مصادر محلية.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار وقع في بلدة براوة الساحلية في منطقة شبيلي السفلى خلال مباراة لكرة القدم، مرجحة أن التفجير نفذ بجهاز للتحكم عن بعد واستهدف مسؤولين كان يفترض أن يحضروا المباراة.

ورجح محمد آدن أحد رجال الشرطة الذين هرعوا إلى مكان التفجير، أن تكون "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وراء الهجوم، الذي أوقع 4 قتلى و12 جريحا، حسب تأكيده.وذكر النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال مهاد ضور، أن القنبلة قتلت 5 وأصابت 12 من عشاق الكرة.