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إنقاذ 137 مهاجرا لا شرعيين غربي ليبيا

  13 أفريل 2018 - 11:24   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الدولي
إنقاذ 137 مهاجرا لا شرعيين غربي ليبيا

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبي من إنقاذ 137 مهاجرا غير شرعيين شمال مدينة الزاوية غربي البلاد، كان بينهم 19 امرأة و4 أطفال.

ونشر مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية عبر صفحته على "الفيسبوك"، بيانا أكد فيه إنقاذ الـ137 مهاجرا غربي البلاد.

وأوضح المكتب أن دورية لحرس السواحل كانت تستخدم زورق "رأس أجدير" أنقذت المهاجرين الذين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة شواطئ مدينة الزاوية.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات إفريقية وبينهم مصري واحد وآخر سوري، وجرى نقلهم جميعا إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم إلى مركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

 

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