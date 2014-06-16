الهندوراس تقر نقل سفارته إلى القدس

وافق المؤتمر الوطني في الهندوراس على مشروع نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أحيل المشروع إلى السلطة التنفيذية.

ووفقا لما ورد في بيان المؤتمر، فقد وافق على نقل السفارة إلى القدس 59 نائبا، مقابل 33 صوتوا ضد القرار، لتصبح الهندوراس بذلك الدولة الثالثة التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وأعلنت إسرائيل أنها تبذل الجهود مع العديد من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس، ومن بين هذه الدول الباراغواي والهندوراس اللتان من المرجح أن يتم الإعلان عن موافقتها على نقل سفارتيهما إلى القدس قريبا، حسب مصادر صهيونية.

وأدان الفلسطينيون قرارات بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس معتبرين أنها خرق للقانون الدولي الذي يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة.