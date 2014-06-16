هذه هي المناطق التي استهدفتها الضربات الأمريكية

ذكرت مصادر عسكرية سورية لموقع "روسيا اليوم" أن الضربة الأمريكية التي استمرت أقل من ساعة استهدفت نحو 10 مواقع في سوريا تركز معظمها في دمشق وريفها وفي حمص وسط البلاد.

و استهدف القصف المراكز التالية:

الحرس الجمهوري لواء 105 دمشق

قاعدة دفاع جوي في جبل قاسيون

مطار المزة العسكري في دمشق

مطار الضمير العسكري

البحوث العلمية برزة دمشق

البحوث العلمية جمرايا ريف دمشق

اللواء 41 قوات خاصة ريف دمشق

مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي ريف دمشق

مواقع في منطقة الكسوة في ريف دمشق

وأضافت مراسلتنا أن القصف استهدف أيضا مركز البحوث العلمية في ريف حماة، كما طال مستودعات تابعة للجيش في حمص.

ونفت مصادر عسكرية حسب وسائل إعلام رسمية تعرض مطار دمشق الدولي للقصف، فيما تؤكد مصادر متفرقة تصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم وإسقاطها عشرات الصواريخ في المناطق التي طالتها الضربة.