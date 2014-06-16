دفاعات الجو السورية تتصدى لهجوم أمريكي بريطاني فرنسي على سوريا

اعلن التلفزيون الرسمي السوري اليوم السبت إن "دفاعات الجو السورية تصدت لعدوان أمريكي بريطاني فرنسي على سوريا"، مع سماع دوي انفجارات قوية في سماء العاصمة السورية دمشق

وأفادت مصادر اعلامية أنه سُمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء العاصمة مع تصاعد دخان من مناطق عدة في دمشق، فيما "تصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم "

ويأتي الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا على خلفية اتهام الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأسبوع الماضي الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما، التي كان يسيطر عليها مسلحون بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وتعهدت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع تابعة للقوات الحكومة السورية وسط تهديدات بالرد من كل من القوات السورية والروسية