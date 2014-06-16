ترامب يكذّب ماكرون

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي سحب قوات بلاده من سوريا في أسرع ما يمكن وذلك عقب تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أقنع ترامب بالبقاء في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أمس إن "المهمة الأمريكية لم تتغير وإن الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات للوطن في أسرع ما يمكن".

وأضافت: "مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".