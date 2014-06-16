400 مليار دولار كلفة إعمار سوريا

قدر الرئيس السوري بشار الأسد حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مؤكدا أن عملية الإعمار قد تستغرق 10 – 15 عاما.

وجاء ذلك حسبما أوردته روسيا اليوم نقلا عن البرلماني الروسي، دميتري سابلين، عن الرئيس الأسد، والذي كان قد ألتقى أمس الأحد بمجموعة من البرلمانيين الروس، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوما على سوريا.

وأكد الأسد خلال اللقاء أن أفضلية العمل في سوريا ستكون للشركات الروسية، وقال الرئيس السوري بحسبما نقله سابلين: "لا ننتظر هنا الشركات الغربية، وخاصة في قطاع النفط والغاز، لقد تحدثت في هذه المسألة مع الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في سوتشي، نتطلع لعمل الشركات الروسية".